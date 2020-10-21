В Узбекистане произведено 393,2тыс. тонн хлопка-волокна
Узбекистан в январе-сентябре 2020 года увеличил выпуск хлопка-волокна на 49,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.
По данным Госкомстата, в Узбекистане произведено 393,2 тыс. тонн хлопка-волокна в январе-сентябре 2020 года.
Предприятия Узбекистана в январе- сентябре 2020 года произвели 326,3 тыс. тонн хлопчатобумажной пряжи. Рост по сравнению с аналогичным периодом 2019 года составил 7,3%.
Лента новостей
Агрессия Армении против невинных жителей Азербайджана - преступление, заслуживающее осуждения - пакистанский эксперт
Департамент гарантирования экспортных кредитов Великобритании имеет возможности для поддержки проектов в Азербайджане - баронесса Николсон
В тестовом экзамене для директоров школ примут участие 2 256 кандидатов - Минобразования Азербайджана
Центр развития государственно-частного партнерства Агентства по развитию МСБ Азербайджана стал членом Всемирной ассоциации WAPPP
Победное шествие азербайджанской армии - реальное разрешение карабахского конфликта, которое выгодно всем сторонам - российский политолог
В отношении Армении необходимо было вовремя ввести санкции, чтобы избежать сегодняшней ситуации - депутат
ПЕА будет выплачивать пособие детям, потерявшим родителей во время ракетной атаки армянских ВС на Гянджу (ФОТО)
Поднятие азербайджанского флага над Худаферинским мостом восстановило историческую справедливость - ученый
У Азербайджана достаточно ресурсов, чтобы быстро восстановить темпы роста экономики - глава Центробанка
Экономически сильный Азербайджан и Армения, пытающаяся выстоять на пожертвования Кардашьян - Руфиз Хафизоглу в интервью катарскому телеканалу "Аль-Джазира"(ФОТО/ВИДЕО)
Ликвидированы начальник артиллерии, командир дивизиона и командир батальона армянских ВС - минобороны Азербайджана