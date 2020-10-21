В Узбекистане произведено 393,2тыс. тонн хлопка-волокна

Узбекистан в январе-сентябре 2020 года увеличил выпуск хлопка-волокна на 49,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

По данным Госкомстата, в Узбекистане произведено 393,2 тыс. тонн хлопка-волокна в январе-сентябре 2020 года.

Предприятия Узбекистана в январе- сентябре 2020 года произвели 326,3 тыс. тонн хлопчатобумажной пряжи. Рост по сравнению с аналогичным периодом 2019 года составил 7,3%.