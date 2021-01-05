В Ташкенте за два года будут построены 66 гостиниц и 12 торгово-развлекательных центров. Как передает Trend, об этом сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные Департамента по развитию туризма Ташкента.

"В столице в 2021-2023 годах местные и иностранные предприниматели вложат в туристические проекты в общей сложности 9,4 триллиона сумов, из которых 739,5 миллиона долларов составляют иностранные инвестиции", – отметили в департаменте.

На эти средства планируется реализовать 90 проектов, из них 66 проектов составят гостиницы (3596 номеров, 7050 мест), 12 торгово-развлекательных центров, 9 парков и 3 центра ремесленников. При этом, количество новых рабочих мест составит 6102.

Напомним, ранее вице-премьер Азиз Абдухакимов заявил, что в Ташкенте еще есть необходимость в строительстве минимум 10-15 отелей вместимостью 120-150 номеров.

Кроме того, рассматривает введение туристического сбора в размере 0,5% от БРВ (это 1115 сумов). Планируется взымать его с граждан и проживающих в нашей республике лиц без гражданства.