В Ташкентской области создается фармацевтический кластер «Tashkent Pharma Park»

Рабочая группа под руководством заместителя премьер-министра Узбекистана Сардора Умурзакова и в составе профильных министерств, ведомств и органов местной власти, посетила реализуемый в Зангиатинском районе Ташкентской области проект по созданию инновационного научно-производственного фармацевтического кластера «Tashkent Pharma Park», сообщает Trend со ссылкой на Дунё.

По данным Министерства инвестиций и внешней торговли, проект реализуется в целях стимулирования комплексного развития фармацевтической отрасли в республике, в том числе путем расширения ассортимента производимых лекарственных препаратов, проведения научных исследований и разработок, а также подготовки кадров в области фармацевтики, квалифицированных в соответствии с международными образовательными стандартами.

Финансирование проекта обеспечивается за счет льготных средств Фонда EDCF Эксимбанка Кореи, Фонда реконструкции и развития Узбекистана (ФРРУ), Фонда поддержки и развития фармацевтической отрасли и прямых иностранных инвестиций.

Модульная структура кластера общей площадью 50 гектаров предусматривает создание промышленных, академических, научно-исследовательских, клинических и доклинических секторов.

На территории кластера будут расположены производственные площадки ведущих фармацевтических компаний по производству инновационных лекарственных препаратов, медицинских изделий и техники, многопрофильный исследовательский университет и его компоненты, научно-исследовательские центры, государственный центр экспертизы фармацевтической продукции, дата-центр и другая необходимая инфраструктура.

В ходе посещения был изучен ход строительства каждого объекта, состояние работ по их подключению к инженерным коммуникациям и другие практические аспекты реализации проекта.

Также совместно с дирекцией кластера и членами рабочей группы были рассмотрены имеющиеся проблемы и обсуждены алгоритмы их решения. Состоялся конструктивный диалог с инвесторами из Турции, Индии, Чехии и других стран. Были затронуты вопросы реализации производственных проектов с прямыми иностранными инвестициями на территории кластера и позволивший выработать взаимоприемлемые решения.

По итогам встречи ответственным руководителям было поручено принять безотлагательные меры по вопросам ускорения разработки проектной документации, строительных работ и подключения к сетям инженерных коммуникаций.

Подчёркнута необходимость разработки пошагового графика работ по всем направлениям и налаживания механизма действенного мониторинга реализации каждого этапа создания кластера, выявления возникающих вопросов и их оперативного решения путем тесного межведомственного взаимодействия.

Также были даны поручения активизировать переговоры с международными и правительственными организациями, а также иностранными инвесторами с целью привлечения дополнительных инвестиций для реализации новых компонентов кластера.