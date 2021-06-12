Узбекистан ратифицировал две международные конвенции

Президент Узбекистана подписал два закона о ратификации Конвенции МОТ «О ратификации Конвенции Международной организации труда №187 об основах, содействующих безопасности и гигиене труда (Женева, 15 июня 2006 года)» и Конвенции ООН «О ратификации Конвенции о правах инвалидов (Нью-Йорк, 13 декабря 2006 года)», передает Trend со ссылкой на «KUN.UZ».

Закон «О ратификации Конвенции Международной организации труда №187 об основах, содействующих безопасности и гигиене труда» был принят Законодательной палатой 27 апреля 2021 года и одобрен Сенатом 29 мая 2021 года, сообщает norma.uz.

Закон «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» был принят Законодательной палатой 18 мая 2021 года и одобрен Сенатом 29 мая 2021 года. Президент подписал его со следующей оговоркой.

«Республика Узбекистан признаёт, что лица с инвалидностью обладают правоспособностью наравне с другими во всех аспектах их жизни.

Республика Узбекистан заявляет о своём понимании того, что Конвенция допускает принятие надлежащих мер по обеспечению доступа лиц с инвалидностью к поддержке и замены механизмов принятия решений, включая ограничение дееспособности лиц с инвалидностью, в соответствующих обстоятельствах и в соответствии с законом.

Республика Узбекистан заявляет о своём понимании того, что Конвенция допускает принятие надлежащих мер по обеспечению доступа лиц с инвалидностью к поддержке и замены механизмов принятия решений, включая ограничение дееспособности лиц с инвалидностью, в соответствующих обстоятельствах и в соответствии с законом.

Республика Узбекистан оставляет за собой право продолжать использование замещающих механизмов принятия решений в отношении лиц с инвалидностью в соответствующих обстоятельствах и при условии соблюдения надлежащих и эффективных гарантий в том случае, когда статья 12 Конвенции может быть интерпретирована как требующая их отмены».