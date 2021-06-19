В Узбекистане возобновился экспорт золота

Узбекистан впервые с сентября прошлого года экспортировал золото, передает Trend со ссылкой на данные Государственного комитета по статистике в Узбекистане.

Золото было продано почти на 1,2 млрд долларов, что положительно сказалась на внешнеторговом обороте страны.

По итогам января-мая внешнеторговый оборот республики достиг 14,5 млрд долларов, который, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, увеличился на 1,7 млрд долларов (увеличение на 13,2%).

Из общего объема внешнеторгового оборота экспорт составил 5,7 млрд долларов (к январю-маю 2020 года отмечено увеличение на 14%), а импорт – 8,8 млрд долларов (увеличение на 12,7%). В результате сальдо внешнеторгового оборота составило пассивный баланс на сумму 3,1 млрд долларов.

В январе-мае общее количество субъектов-экспортеров составило 4 468 ед., что обеспечило доведение объема экспорта без золота до 4,5 млрд долларов.

Ранее сообщалось о том, когда Узбекистан возобновит экспорт золота. Как отмечалось, Узбекистан ждал пика цен на золото.

Также Центральный банк Узбекистана опубликовал показатели экспорта золота с 2010 года и исходя из опубликованных данных, за прошедший период страна продала 687 тонн золота.