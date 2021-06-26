Узбекистан реализует проекты на сумму около $170 миллионов в сфере инноваций

Министерство инноваций Узбекистана в 2021-2023 годах планирует реализовать 25 инвестиционных проектов на общую сумму 172,2 миллиона долларов, переадет Trend со ссылкой на Министерство инновационного развития Узбекистана.

В их число входят 15 независимых проектов стоимостью $140,7 млн и 10 проектов Яшнабадского технопарка на сумму $31,4 млн.

В результате реализации проектов будет запущено 79 новых видов продукции, создано 963 новых рабочих места и экспортироваться продукция на сумму $1,1 млн. Ожидается, что на каждый вложенный миллиард сумов будет создано в среднем девять рабочих мест.

В первом полугодии 2021 года Мининновации привлекло $3,6 млн на 15 инвестиционных проектов. В частности:

по проекту «Организация текстильной фабрики по производству пряжи с использованием инновационных технологий в Республике Узбекистан» стоимостью $24,0 млн от ООО «Поли Текс Сырдарья» в первом полугодии 2021 года привлечено $1,9 млн;

в первом полугодии текущего года привлечено $150,0 тысяч по проекту «Передача инновационных технологий для ремонта городских магистральных сетей» стоимостью $2,0 млн от СП ООО «Майя Интернэшнл Инфраструктура»;

в первом полугодии текущего года по проекту «Локальное производство медицинского оборудования и имплантатов в медицине с использованием инновационных технологий» на сумму $369,0 тысяч от ООО «Медицинский производственный центр» привлечено $20,0 тысяч.

За отчетный период резидентами Яшнабадского технопарка было привлечено $0,8 млн по 10 инвестиционным проектам на сумму $31,4 млн. В то же время резиденты Яшнабадского технопарка экспортировали продукцию на $1,1 млн. В частности:

Флексографическая краска ООО «Архат Инкс» — $255,0 тысяч;

Полимерно-композитные материалы ООО «Полимер Пигментс» — $848,6 тысяч.

В 2021-2023 годах Мининновации вложит $29,7 млн за счет безвозвратной внешней поддержки в 21 проект. В первом полугодии текущего года в рамках проектов внешней помощи привлечено $1,07 млн.

В рамках проекта «Укрепление инклюзивной системы науки, технологий и инноваций в Узбекистане», реализуемого Исламским банком развития, было привлечено $25,9 тысяч. В процессе третьего клинического испытания вакцины COVID-19, осуществленного ООО «Аньхой Жифей Longcom Biopharmaceutica» в Китае было задействовано $1,04 млн.