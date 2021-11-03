Динамика роста розничного товарооборота Узбекистана за последние 10 лет

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане прослеживается темп роста в объеме розничного товарооборота за последние 10 лет, сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет Узбекистана по статистике.

Розничный товарооборот Узбекистана в 2020 году составил 194,8 триллиона сумов ($18,2 триллиона), увеличившись за год на 17 процентов. Для сравнения: в 2019 году розничный товарооборот составил 166 триллионов сумов ($15,5 триллиона).

Объем розничного товарооборота в 2010 году составил 21,8 триллиона сумов ($2 триллиона), что меньше на 172,9 триллиона сумов ($16,1 триллиона) по сравнению с показателями 2020 года.

За первые 9 месяцев 2021 года показатели розничного товарооборота составляют 167 триллионов сумов ($15,6 триллиона).

В среднем прирост розничного товарооборота за последние 10 лет составил 17,2 триллиона сумов ($1,6 триллиона).

(Автор: Натаван Рзаева. Редактор: Эльдар Пашаев)