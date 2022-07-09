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Узбекская авиакомпания увеличивает частоту полетов в Нью-Йорк

Узбекистан Материалы 9 июля 2022 14:35
Узбекская авиакомпания увеличивает частоту полетов в Нью-Йорк

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Натаван Рзаева
Натаван Рзаева
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БАКУ /Trend/ - Авиакомпания Uzbekistan Airways с 12 августа увеличит частоту авиарейсов по маршруту Ташкент-Нью-Йорк-Ташкент, передает Trend со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

В сообщении авиаперевозчика отмечается, что в настоящее время рейсы выполняются по вторникам, четвергам и воскресеньям, а с 12 августа будут запущены рейсы и по пятницам.

"Время вылета из Ташкента - 21:00, прибытие в Нью-Йорк – 01:10 по местному времени. Из Нью-Йорка самолет вылетает в 03:10 и прибывает в Ташкент в 00:10", - говорится в сообщении авиакомпании.

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