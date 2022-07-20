В Узбекистане обсуждены перспективы развития сотрудничества с Ираном

БАКУ /Trend/ - 19 июля текущего года заместитель Премьер-министра – министр инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Жамшид Ходжаев встретился с вице-президентом по науке и инновациям Исламской Республики Иран Суреном Сатторий, передает Trend со ссылкой на Министерство инвестиций и внешней торговли.

В ходе диалога дана положительная оценка эффективности и темпам роста узбекско-иранского торгового сотрудничества в последние годы. Так, в 2021 году объёмы товарооборота выросли на 73 процента, превысив 430 миллионов долларов. В первом полугодии 2022 года показатель уже достиг 239 миллионов долларов. Отмечена важность расширения на взаимной основе номенклатуры поставляемых товаров и услуг.

Рассмотрены текущее состояние и перспективы расширения инвестиционного сотрудничества между странами. В настоящее время в Узбекистане действуют 366 предприятий с участием иранского капитала. Взаимный интерес и государственная поддержка формируют благоприятные условия для расширения контактов, выработки современных проектов, создания новых промышленных производств. Как итог, за 6 месяцев 2022 года на территории Узбекистана зарегистрировано еще 69 новых предприятий, созданных совместно с иранской стороной.

В ходе диалога стороны также затронули вопросы разработки новых проектов, внедрения механизмов поддержки стартапов, проведения совместных научных исследований.

В качестве примера иранская сторона выразила заинтересованность поделиться новыми технологиями по извлечению подземных вод и их очистке.

Договорились ускорить согласование ряда документов, направленных на активизацию сотрудничества в сфере плодоовощеводства, а также организацию специальных учебных курсов в хлопководстве и зерноводстве.

По итогам встречи стороны выразили уверенность, что практическая реализация достигнутых договоренностей придаст дополнительный импульс развитию отношений между двумя странами.