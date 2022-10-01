Минтранспорта Узбекистана совместно с ПРООН реализует новый проект

БАКУ /Trend/ - Совместно с Министерством транспорта Республики Узбекистан и представительством Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в Узбекистане стартовал совместный проект “Ташкент – ускорение привлечения инвестиций в низкоуглеродный автотранспорт”.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Министерство транспорта Узбекистана.

Проект финансируется за счет грантов Глобального экологического фонда в размере 3,57 миллиона долларов и ресурсов программы развития ООН в размере 300000 долларов.

Проект будет реализован Министерством транспорта в сотрудничестве с министерствами, ведомствами и организациями в течение 2022-2027 годов. Финансируемая Республикой Узбекистан часть проекта составит 25,57 миллиона долларов.

В рамках данного проекта планируется реконструкция улицы Шота Руставели в Ташкенте, создание на ней зеленого городского транспортного коридора с выделением пешеходных и велосипедных дорожек, выделенных полос для общественного транспорта.

Также планируется наладить движение электробусов по зеленому городскому транспортному коридору, в результате чего будут собраны и проанализированы социальные, экономические и экологические показатели, а также на основе достигнутых результатов будет разработана дорожная карта и стратегии по развитию электротранспорта в Узбекистане.

Кроме того, на основе положительного опыта проекта планируется внедрение зеленых городских транспортных коридоров и в других городах Узбекистана.

Основная цель проекта- обеспечить инклюзивность, безопасность и устойчивость городов и населенных пунктов за счет сокращения количества вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу с помощью транспорта, а также принять срочные меры по борьбе с изменением климата и его последствиями.