Обзор развития сельскохозяйственного сектора Узбекистана в 2022 г.

БАКУ /Trend/ - АМИ Trend представляет обзор наиболее важных событий в 2022 году в сельскохозяйственном секторе Узбекистана.

Государственные проекты

В Узбекистане уделяют большое внимание развитию сельскохозяйственного сектора. В связи с этим в стране продолжается создание современных теплиц, интенсивных садов, пунктов сбора рассады и холодильных хранилищ.

Если говорить о современных технологиях, используемых в сельском хозяйстве, в 2022 году была установлена система дождевального орошения в Янгиюльском районе Ташкентской области, которая позволяет орошать площадь в более 40 гектаров.

В 2022 году узбекские лесохозяйственные предприятия планировали создать плантации лекарственных растений на площади 4984 гектара.

Весной 2022 года 27 государственных лесохозяйственных предприятий создали экспериментальные плантации черники, малины и смородины на площади 11,5 гектара.

Кроме того, 54 государственными лесохозяйственными предприятиями на площади 195,1 га были созданы экспериментальные плантации лаванды, розмарина, шалфея, тимьяна и др.

Что касается выращивания хлопка, то Узбекистан планировал запустить производство хлопка натуральных расцветок. В настоящее время узбекские ученые ведут исследования в этом направлении. Это позволит увеличить экспортный потенциал хлопка.

Международное сотрудничество

Создание новых сортов винограда

В 2022 году Узбекистан наладил научное сотрудничество с Российским национальным исследовательским центром - "Курчатовским институтом". Ученые двух стран совместно разрабатывали новые сорта винограда без косточек. В связи с этим в Узбекистане были созданы новые виноградники на 50 000 гектарах.

Организация хлопковых кластеров

Южнокорейская международная компания POSCO (крупнейшая торговая компания Южной Кореи) и Узбекистан подписали соглашение стоимостью 65 миллионов долларов об организации хлопкового кластера в Ферганской области Узбекистана.

В соответствии с соглашением кластер будет организован на площади 5000 гектаров в Ферганской области. К 2025 году планируется расширить посевные площади до 35 000 гектаров.

Стороны также обсудили выращивание и переработку экспортоориентированных культур в Ферганской области, экспорт фруктов и овощей на корейский рынок.

Выделение кредита на инновации в сельскохозяйственном секторе

Министерство сельского хозяйства Узбекистана и австрийский UniCredit bank подписали соглашение об открытии льготной кредитной линии для финансирования модернизации сельскохозяйственного сектора. В соответствии с соглашением банк выделил льготный кредит в размере 7,9 млн евро на инновации в сельскохозяйственном секторе Узбекистана. Кредит предназначался для оснащения сельскохозяйственных предприятий инновационными технологиями дождевого орошения австрийской компании Bauer Gmbh.

Перспективы поставок сельскохозяйственной продукции в Катар

Катар и Узбекистан обсудили создание линий поставок свежих и сушеных фруктов из Узбекистана в 2022 году. Стороны обсудили текущее состояние двустороннего сотрудничества в области сельского хозяйства и рассмотрели возможности расширения торговли, включая логистические маршруты, открытие торговых представительств и т.д.

Поддержка узбекских фермеров и производителей удобрений

USAID выделило 2 миллиона долларов на поддержку фермеров Узбекистана в 2022 году. Это финансирование поможет защитить уязвимые группы населения от растущего глобального продовольственного кризиса и будет использовано для увеличения объема и качества производимых в Узбекистане удобрений. Данная помощь была оказана с целью укрепления потенциала страны по обеспечению продовольственной безопасности в условиях глобального продовольственного кризиса.

Грант Узбекистану на улучшение условий труда в хлопковой промышленности

Министерство труда США объявило о заключении соглашения о сотрудничестве на сумму 2 миллиона долларов для поддержки улучшения условий труда в хлопковой промышленности Узбекистана. Финансирование направлено на укрепление потенциала узбекских хлопковых предприятий по соблюдению международных трудовых стандартов и внедрению эффективных систем соблюдения трудовых норм.