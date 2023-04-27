Президент Мирзиёев назвал годовой объем иностранных инвестиций в экономику Узбекистана

ТАШКЕНТ /Trend/ - Объем иностранных инвестиций в экономику Узбекистана достиг 10 миллиардов долларов за год.

Как передает в четверг корреспондент Trend, об этом на открытии второго Ташкентского международного инвестиционного форума (TIIF-2023) сказал Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

«За один год было создано около 100 000 новых предприятий, годовой объем иностранных инвестиций достиг 10 миллиардов долларов, или в 3 раза больше, чем в 2017 году», - сказал Мирзиёев.

По его словам, в то же время с начала проведения реформ по улучшению бизнес-климата в Узбекистане около 1 миллиона человек было выведено из бедности, а уровень бедности снижен с 17 до 14 процентов.

«При поддержке иностранных инвесторов в нашей стране созданы тысячи современных предприятий, реализованы крупные проекты, созданы сотни тысяч новых высокооплачиваемых рабочих мест», - добавил Президент.