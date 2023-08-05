Узбекистан принимает участие в ярмарке «Halal Fair Jakarta» в Индонезии

БАКУ /Trend/ - В Индонезии проходит «Halal Fair Jakarta» - туристическая ярмарка, которая собрала представителей крупных компаний из мусульманских стран, передает Trend.

Узбекистан также активно продвигает свой туристический потенциал на этом мероприятии в странах Восточной Азии. Участники делегации Узбекистана, включая представителей турфирм, представляют национальный стенд, на котором представлены новые туристические продукты.

Основное внимание было уделено не только традиционным направлениям, но и гастрономическому наследию страны.

В ходе встречи была дана подробная информация о зимнем туристическом потенциале Узбекистана, интересующем жителей Индонезии, и в этой связи подчеркнуты удобство и доступность посещения Узбекистана зимой по сравнению с Европой.