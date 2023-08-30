Китай запустил новый ж/д коридор в Узбекистан

Китай начал осуществлять железнодорожные грузоперевозки из города Чжанцзякоу в Узбекистан. Первая отправка, состоящая из комплектующих для автомобилей, бытовой техники и текстиля, направилась в столицу Узбекистана 29 августа, сообщает Trend.

Согласно информации предоставленной China Railway Beijing Group Co. Ltd, ожидается, что поезд достигнет Ташкента через примерно 15 дней. Маршрут проходит через сухопутный порт Хоргос в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая.

В начале июня Китай уже отправил первый испытательный поезд по транспортному коридору "Китай-Кыргызстан-Узбекистан", включающий товары на сумму $2,5 млн.

Среди других логистических проектов, направленных на укрепление связей между Китаем и странами Центральной Азии, следует отметить мультимодальный коридор "Лангфан – Кашгар – Иркештам – Ош – Ташкент", который успешно запущен в начале июля.

За первые семь месяцев 2023 года оборот товаров между Узбекистаном и Китаем составил $6,9 млрд, продемонстрировав годовой рост на уровне 30,2%.