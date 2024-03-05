В Узбекистане годовая инфляция замедлилась до 8,35%

БАКУ /Trend/ - В феврале 2024 года в Узбекистане зафиксирована рекордно низкая инфляция за последние восемь лет, составившая 0,32%, передает Trend.

Этот показатель является самым низким с 2016 года (февраль 2016 года — 0,8%, 2017 года — 1,4%, 2018 года — 1,1%, 2019 года — 1,6%, 2020 года — 0,84%, 2021 года — 0,64%, 2022 года — 0,51%, 2023 года — 0,54%).

По сравнению с февралем 2023 года годовая инфляция замедлилась до 8,35% — это минимум с июня 2016 года.

В феврале цены на продовольственные товары выросли на 0,2%, на непродовольственные товары — на 0,2%, а стоимость платных услуг увеличилась на 0,7%.

Данные Статагентства свидетельствуют о снижении цен почти на все основные виды товаров. Например, яйца подешевели в среднем на 1,9%, подсолнечное масло — на 1,1%, сахар и мука — на 0,7%, говядина и баранина — на 0,4%, рис — на 0,2%, а молоко подорожало на 0,2%.

В годовом выражении цены на молоко выросли на 12,2%, яйца — на 11,6%, сахар — на 10,1%, а рис — на 31,3%.

Среди плодоовощей за последний месяц цены на огурцы увеличились на 12,3%, на болгарский перец — на 11,7%, на баклажаны — на 6,1%, на помидоры — на 5,9%, а на чеснок — на 4%. Однако картофель стал дешевле на 0,9%, лук — на 1,1%, морковь — на 1,8%, капуста — на 3,1%, а бананы — на 9,2%.

Цены на алкогольные напитки выросли на 0,9%, а на табачные изделия — на 1%.

Тарифы на холодную воду и канализацию в Ташкентской области поднялись в феврале 2024 года, что повлияло на общий рост цен по стране на 1,5%. Также стоимость вывоза бытовых отходов в среднем по стране увеличилась на 9,4% (за январь и февраль — на 29,2%).

Цены на крупные бытовые приборы выросли в среднем на 1%, а на кухонную технику — на 2,8%.

Медицинские маски и перчатки подешевели на 3,2%, в то время как цены на антибиотики выросли на 12,7% (в январе было +1,3%).

В феврале бензин подорожал на 1,1% (в январе — на 1,2−6,4%, за год — на 23,3%). Цены на алкогольные напитки повысились в среднем на 0,9%, а на табачные изделия — на 1%.

Стоимость авиа- и железнодорожных билетов за месяц снизилась на 0,3% и 1,5% соответственно из-за волатильности национальной валюты.

В Джизакской, Самаркандской, Сурхандарьинской областях и в Ташкенте наблюдалось повышение цен в частных детских садах. Цены выросли на 1,6%-10,1%.

Рост цен в общепите колебался в пределах 0,3%-0,4%.

Услуги по переводу денег через банки подорожали на 0,7%.