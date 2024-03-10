В Узбекистане обсудили возможность открыться офиса Dell Technologies в стране

БАКУ /Trend/ - Министр цифровых технологий Узбекистана Шерзод Шерматов встретился с генеральным директором по сотрудничеству с госорганами Dell Technologies Даниэлом Грином и генеральным директором GovSmart Inc Брендом Лиардом, передает Trend.

Согласно информации, в ходе встречи обсуждалась возможность создания высокооплачиваемых рабочих мест для молодежи Узбекистана, которая предоставляет удаленные услуги на американском рынке с использованием высокотехнологичных компьютеров на базе искусственного интеллекта от Dell Technologies, соответствующих требованиям современных систем программирования.

Также рассматривалась возможность открытия официального офиса Dell Technologies в Узбекистане, который мог бы базироваться в Международном центре цифровых технологий, создаваемом в Ташкенте.

Для реализации достигнутых соглашений между Министерством цифровых технологий и компанией GovSmart, Inc. было подписано письмо-обязательство.