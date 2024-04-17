МИД Узбекистана и Тукрменистана провели политические консультации

БАКУ /Trend/ - В Ташкенте прошел последний раунд политических консультаций между Узбекистаном и Туркменистаном, в котором приняли участие министры иностранных дел обеих стран, а также другие официальные лица, передает Trend.

Согласно информации, на встрече обсуждались перспективы углубления стратегического партнерства и союзничества между Узбекистаном и Туркменистаном, а также возможности увеличения двусторонней торговли и активизации экономического сотрудничества.

Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов отметил в своем Телеграм-канале, что основной темой обсуждения было расширение стратегического партнерства между двумя странами. Он также подчеркнул, что руководители Узбекистана и Туркменистана заложили прочные основы для дальнейшего укрепления позитивной динамики в отношениях. В ходе консультаций были рассмотрены планы сотрудничества во всех сферах и обсуждены вопросы региональной значимости. Было предложено организовать регулярные обмены между соответствующими ведомствами двух стран.