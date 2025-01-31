Узбекистан о задачах и направлениях стратегии развития искусственного интеллекта до 2030 года

БАКУ /Trend/ - Для достижения целей Стратегии развития искусственного интеллекта (ИИ) до 2030 года в Узбекистане были определены ключевые направления и приоритетные задачи.

Как передает Trend, об этом сообщил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов на международном цифровом форуме "Digital Almaty 2025" в Алматы.

"В прошлом году по инициативе президента Узбекистана была утверждена Стратегия развития ИИ до 2030 года, которая включает целевые показатели. Среди них – достижение объема разработки программного обеспечения и цифровых услуг на основе ИИ в 1,5 миллиарда долларов США. Также планируется создание научных лабораторий для исследований в области ИИ и формирование высокопроизводительной серверной инфраструктуры для обработки больших данных и обучения ИИ-моделей. Еще одной важной целью является вхождение Узбекистана в топ-50 стран по индексу готовности правительства к искусственному интеллекту", - сказал он.

По его словам, для достижения этих целей были определены ключевые направления и приоритетные задачи. В числе них – развитие кадрового потенциала и подготовка специалистов в области ИИ, а также ускоренное внедрение технологий ИИ в ключевых отраслях экономики.

"На данный момент в рамках реализации стратегии в Узбекистане внедрено более 20 проектов. Среди них – система оплаты по ладони в столичном метрополитене, использование цифровой идентификации MyID и UzFace в банках и платежных системах, что позволило ускорить идентификацию клиентов и снизить риски цифрового мошенничества. Также были запущены виртуальные ассистенты в налоговой системе и на портале госуслуг, которые помогают в оказании консультаций и получении электронных услуг", - отметил Абдулла Арипов.

Он выделил, что по результатам реализации стратегии Узбекистан в 2024 году поднялся на 17 позиций в рейтинге готовности правительства к ИИ, заняв 70-е место.

"Стратегия также включает развитие IT-инфраструктуры, необходимой для эффективного применения технологий ИИ. Узбекистан активно расширяет международное партнерство с ведущими IT-компаниями для разработки стандартов регулирования ИИ, подготовки кадров и создания необходимой инфраструктуры", - сказал премьер-министр.



Он также добавил, что с этого года в стране запущена новая система поддержки инновационных проектов в области ИИ, что открывает возможности для сотрудничества с международными стартапами и привлечения глобальных ресурсов для развития IT-проектов на региональном уровне.