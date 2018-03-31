Иран планирует заменить Telegram собственным мессенджером - СМИ

31 марта 2018 18:00 (UTC+04:00)

Председатель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Алаэддин Боруджерди заявил, что в течение ближайших недель в стране заработает национальный мессенджер, который, как предполагается, вскоре заменит Telegram, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Mehr.

Боруджерди подчеркнул, что решение о замене популярного мессенджера иранской альтернативой было принято на самом высоком уровне правительства страны. По его словам, учитывая деструктивную роль Telegram в ходе протестов в иранских городах в прошлом году, решение было принято "во имя национальной безопасности". Иранская альтернатива Telegram, приложение-мессенджер под названием "Соруш" (Soroush), заработает в конце месяца по иранскому календарю, то есть до 20 апреля, добавил он.

Председатель парламентской комиссии выразил надежду, что, несмотря на популярность Telegram среди иранцев, национальный мессенджер быстро заменит его, когда тот будет заблокирован. Других подробностей относительно возможной блокировки Telegram агентство не приводит.

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