Проблемы Ирана и США носят стратегический характер, заявил Роухани

22 августа 2019 12:57 (UTC+04:00)

Президент Ирана Хасан Роухани считает, что существующие между Тегераном и Вашингтоном проблемы не связаны с экономикой, они носят стратегический характер и основываются на разном представлении о миропорядке, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Проблема, которая у нас существует с США, - это проблема не экономического, не политического характера. Проблема стратегическая и основывается на разном представлении о мире", - сказал Роухани в ходе выступления в день оборонной промышленности Ирана.

Роухани отметил, что мир не может быть безопасным, пока одни страны не обязуются соблюдать права других стран, однако на данный момент это лишь мечта.
По его словам, на силу нельзя реагировать "логикой", рациональностью можно ответить только на рациональность, а на силу только силой. Он отметил, что сейчас Иран находится в тех условиях, при которых должен мобилизовать свои силы.

Роухани указал, что Тегеран готов обеспечивать безопасность Персидского залива и Ормузского пролива, как только другие страны региона перестанут подталкивать к отказу от нормальных отношений с Тегераном. Он также выразил готовность сотрудничать с государствами, с которыми у ИРИ есть противоречия, и вести диалог для их устранения.

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