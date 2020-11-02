Из Ирана экспортируются молочные продукты в восемь стран

Генеральный директор компании Iran Dairy Industries в Восточном Азербайджане Ахад Фаллахи сказал, что молочные продукты этой компании экспортируются в восемь стран, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

«Эти молочные продукты экспортировались в Ирак, Россию, Азербайджан, Катар, Афганистан, Пакистан, Сирию и Армению», - сказал он.

«В прошлом году экспорт компании составил 1491 тонну, а в этом году этот показатель превысил объем предыдущего года с начала этого года и фактически увеличился более чем на 100%», - отметил он.