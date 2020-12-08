На совместном месторождении Южный Парс попробовали 139% рост годовой добычи газа

Увеличение добычи газа на совместном месторождении Южный Парс увеличилось в 2,5 раза за последние семь лет, что привело к увеличению общей годовой добычи газа на этом месторождении на 139% в 2018 году по сравнению с 2013 годом, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Развитие совместного месторождения Южный Парс в Иране началась в начале 2000-х годов. Первоначально добыча Ирана на этом месторождении составляла 56 млн кубометров в сутки, и этот объем постепенно увеличивался с запуском различных фаз.

Эта добыча постепенно увеличивалась, пока в 2013 году доля Ирана в добыче газа не составила около 280 млн. кубометров в сутки. За десять лет до этого периода Катар увеличил добычу и имел гораздо большую долю добычи газа из месторождения Южный Парс, чем Иран.

За последние 20 лет для получения мощности в размере 700 млн. кубометров газа на Южном Парсе было инвестировано 80 млрд долларов.

Эти цифры показывают, что в среднем 17% добавляется к добыче Ирана на совместном месторождении Южный Парс ежегодно, и в целом добыча Ирана на этом месторождении выросла на 150%.



