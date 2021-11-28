Развитие торговли со странами региона является приоритетом внешней политики Ирана - Раиси

БАКУ /Trend/ - Развитие торговли со странами региона является приоритетом внешней политики Ирана.

Как сообщает Trend, об этом заявил президент Ирана Ибрагим Раиси во время встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым на полях 15-го саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ашхабаде.

По словам Раиси, в современных условиях сотрудничество между странами региона создает множество возможностей, и активное участие стран региона может решить все вопросы.

Иранский лидер заявил, что Иран готов к расширению сотрудничества с Узбекистаном во всех сферах, включая сферы экономики, транспорта, энергетики и борьбы с терроризмом.

По его словам, учитывая небольшой объем товарооборота между двумя странами, министрам иностранных дел Ирана и Узбекистана следует разработать дорожную карту для долгосрочного двустороннего сотрудничества.

На встрече Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев назвал экономический потенциал страны подходящим для развития отношений и подчеркнул важность увеличения двусторонней торговли.

(Автор: Эльнур Багышов)