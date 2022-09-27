Гендиректор МАГАТЭ провел встречу с главой Организации по атомной энергии Ирана

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на встрече с главой Организации по атомной энергии (ОАЭИ) Мохаммадом Эслами заявил, что наблюдательный совет ООН по ядерной программе возобновил переговоры с Исламской Республикой Иран по нерешенным вопросам, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Гросси опубликовал фотографию своей встречи с председателем Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммадом Эслами в понедельник вечером, заявив, что он принимал Эслами в кулуарах конференции МАГАТЭ в Вене, Австрия.

Гросси ранее утверждал, что между взаимодействием МАГАТЭ и Ирана существует разрыв, утверждая, что на проверке и надзоре организации за ядерными обязательствами Ирана серьезно сказалось решение Тегерана прекратить выполнение своих обязательств, включая Соглашение о гарантиях.

«В случае возобновления обязательств Исламской Республики в рамках ядерной сделки 2015 года, также известной как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), МАГАТЭ должно восполнить пробел в отношении времени, когда оборудование ООН для мониторинга не работало в Иране», - сказал он.