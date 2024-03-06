Крупнейший НПЗ Ирана объявил об увеличении перерабатывающих мощностей

БАКУ /Trend/ - Крупнейший нефтеперерабатывающий завод в Иране Абаданский НПЗ объявил о увеличении своих перерабатывающих мощностей в соответствии с новой политикой министерства нефти, направленной на сокращение экспорта сырой нефти, передает Trend.

Как сказал управляющий директор завода Хаким Хайем, мощность завода увеличилась до 500 000 баррелей в сутки по сравнению с прошлым годом, когда она составляла 470 000 баррелей.

"Мы планируем дальнейшее увеличение мощности до 520 000 баррелей в сутки к концу текущего года после стабилизации на уровне 500 000 баррелей сырой нефти в сутки", - добавил он.

Хайем отметил, что при вступлении правительства президента Эбрахима Раиси в должность в 2021 году Абаданский НПЗ перерабатывал 370 000 баррелей сырой нефти в сутки.

Он отметил, что планируется превратить Абаданский НПЗ в нефтеперерабатывающий завод с мощностью до 630 000 баррелей в сутки к концу срока правления текущего правительства.