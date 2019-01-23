В Иране будут построены две атомные электростанции

23 января 2019 15:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Иран серьезно продвинулся в ядерной сфере: на повестку дня вынесен вопрос строительства нового ядерного реактора.

Об этом сказал Четвертому каналу Ирана председатель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи.

По словам Салехи, до лета 2019 года (в Иране год начинается с 21 марта) путем вложения 100 триллиона риалов (примерно 2,38 миллиарда долларов) будут построены АЭС Бушер-2 и Бушер-3.

Салехи также сказал, что в исследовании и развитии ядерной сферы Ирана не было каких-либо препон, ограничения были лишь в работе машин-центрифуг.

Салехи добавил, что для налаживания массового производства центрифуг Ирану потребуется порядка 10 лет. Прошло только три года с этого времени.

«Уже три года, как ведется работа над центрифугой 24 Су, при возникновении проблем проводятся соответствующие испытания», - отметил Салехи.

Салехи отметил, что в стране в настоящее время ведется исследование в ядерной сфере, в этой сфере отмечено серьезное развитие. Центрифуги IR4 и IR5 будут массово производиться в Иране.

По словам Салехи, после восьмилетнего периода разработки центрифуги IR6, начался этап предсерийных испытаний.

(Автор: Эльнур Багишов. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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