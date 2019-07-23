Экспорт LPG Ирана за прошлый год снизился на 1 млн тонн

23 июля 2019 17:27 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
ЕС призвал к сдержанности будущую коалицию, планирующую патрулировать Ормузский пролив
Другие страны 16:47
Узбекистан экспортировал текстиль на $770 млн
Бизнес 15:58
В Иране заявили, что наблюдают за всеми кораблями ВМС США в районе Персидского залива
Другие страны 13:50
МИД Ирана: Борис Джонсон должен понять, что Тегеран не желает конфронтации с Лондоном
Иран 11:04
В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,0
Общество 04:53
Трамп заявил, что все меньше хочет заключать новую сделку с Ираном
США 22 июля 23:27
Лента новостей
Али Ахмедов встретился с заведующим отделом международных связей ЦК Компартии Китая (ФОТО)
Политика 17:53
Трамп пригрозил Гватемале пошлинами за нарушение договора о мигрантах
Другие страны 17:48
Во вторник в EYOF Baku 2019 победили волейбольные команды Италии и Турции
Общество 17:38
В Азербайджане реконструируется региональный центр реабилитации инвалидов
Общество 17:33
Хант поздравил Джонсона с избранием премьером Британии
Другие страны 17:29
Британский бизнес призвал Джонсона как можно быстрее решить проблемы Brexit
Другие страны 17:09
Трамп заявил, что Джонсон станет отличным премьером Великобритании
Другие страны 17:05
"EYOF Baku 2019": Шестая золотая медаль пополнила копилку сборной Азербайджана
Общество 17:01
Как формируется цена на продукцию сельского хозяйства (ФОТО)
Экономика 17:00