Иран готов увеличить добычу нефти
Иран готов увеличить добычу нефти.
Об этом, заявил Генеральный директор Национальной компании Южных нефтяных месторождений Ахмед Мохаммади.
«Реализуя некоторые проекты, мы не только предотвратим сокращение добычи, но и повысим уровень и производственные мощности нефтеносных районов, чтобы в желаемый период активизировать цели Министерства нефти и Национальной иранской нефтяной компании», - отметил чиновник.
По словам Мохаммади, имеется возможность увеличить добычу нефти примерно до уровня, какой она была до введения санкций.
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