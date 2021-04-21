Иран в текущем году намерен увеличить показатели роста внешней торговли на 21 процент

На текущий календарный год в отношении внешней торговли страны были рассмотрены два сценария: один - это случай, когда Иран достигнет соглашения с мировыми державами по ядерной сделке и санкции США будут отменены, и другой, если санкции США останутся. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Iran.ru, uлава jрганизации содействия торговле Ирана Хамид Задбум.

«В худшем случае мы продолжим планы, реализованные в прошлом году», - сказал Задбум.

Чиновник отметил, что страна поставила цель в 21-процентный рост показателей внешней торговли в повестку дня на текущий 1400 иранский календарный год (начавшийся 21 марта)..

«Санкции были введены, чтобы заблокировать торговые каналы Ирана. Производственным секторам страны необходимо импортировать сырье для процветания экспорта, для этого необходимы благоприятные торговые условия, и санкции являются основным препятствием в этом отношении», - пояснил он.

Глава ТРО упомянул сокращение внешней торговли страны в прошлом году из-за пандемии и сказал: «В прошлом году мы увидели 15-процентное снижение объема и стоимости экспорта, в то время как импорт также снизился на 11,7 процента стоимостном и около 5,8 процента в количественном показателях».