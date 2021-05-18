Иранская группа MAPNA производит более 200 высокотехнологичных промышленных товаров

Управляющий директор иранской группы MAPNA заявил, что компания в настоящее время производит более 200 видов высокотехнологичной промышленной продукции, сообщает IRNA.

«Компания MAPNA стремится наладить конструктивное взаимодействие со своими дочерними предприятиями, и в связи с этим пытается наладить связи не только с точки зрения структуры, но и с точки зрения культуры, трудовой этики и способностей», - сказал Аббас Али-Абади.

MAPNA Group - это группа иранских компаний, занимающихся разработкой и реализацией тепловых и возобновляемых электростанций, нефтегазовых, железнодорожных и других промышленных проектов, а также производством основного оборудования, включая газовые и паровые турбины, электрогенераторы.

В настоящее время компания сотрудничает с несколькими отечественными производителями по производству высокотехнологичного оборудования.

Одной из компаний, с которой работает MAPNA, является Wagon Pars. У Wagon Pars есть план производства 2500 вагонов в течение следующих пяти лет под контролем компании MAPNA.

Группа также подготовила пакет для использования в производственной линии электромобилей или для превращения обычных автомобилей в электрические.

MAPNA подписала сделку по производству газовых турбин MGT-75 с иранским холдингом Thermal Power Plant Holding (TPPH).

«Иран теперь обладает знаниями и технологиями для проектирования и производства различных новых газовых турбин в мировом масштабе», - сказал Али-Абади на церемонии подписания упомянутой сделки еще в марте.

Иран раньше импортировал такое оборудование из иностранных источников, таких как немецкая Siemens. Теперь, обладая такой технологией, страна входит в число ведущих мировых производителей электростанций с высоким КПД.