РФ и Иран обсуждают использование золотых стейблкойнов во взаиморасчетах

Стейблкойны, обеспеченные золотом, потенциально могут быть использованы в экспортных расчетах РФ, этот вопрос обсуждается с иранской стороной. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Обсуждали вопрос, связанный с выпуском стейблкойнов, цифровых финансовых активов (ЦФА), обеспеченных некими ценностями. Например, я говорил о золоте, о золотых слитках, аффинажные заводы могут их предоставить, либо центры, где хранится золото, и под эти запасы золота выпускаются ЦФА. А дальше они выступают средством платежа, например, во взаиморасчетах России и Ирана. Предложение с интересом воспринято, что как раз пример того, что мы движемся в правильном направлении", - сказал он.

Депутат отметил, что в настоящее время у экспортеров возникают трудности при расчетах с Ираном. "В частности, в Иране мы обсуждали возможность использования ЦФА в наших взаиморасчетах. Поскольку ключевая проблема, которую мы обсуждали в Иране, заключается в том, что у Ирана большой долг по поставкам из России. И колебания иранской валюты довольно велики. Причем у них два курса есть - утвержденный Центральным банком и рыночный, и они очень сильно отличаются. Естественно, это создает неудобства для наших экспортеров", - сказал Аксаков.

Предложение использовать цифровые финансовые активы в трансграничных расчетах обсуждается Минфином, ЦБ и правительством РФ. После введения рядом стран санкций против РФ Минфин и ЦБ сошлись во мнении, что в сложившихся условиях без трансграничных расчетов в криптовалюте обойтись не получится. В Банке России отмечали, что придерживаются позиции о недопустимости оборота цифровой валюты на территории РФ. Регулятор указывал, что выступает против легализации криптобирж, обменников и расчетов в криптовалюте внутри России.