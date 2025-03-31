Иран углубляет сотрудничество с Ираком в разработке нефтяного месторождения

БАКУ /Trend/ - Иранская нефтегазовая компания Арвандан разместила буровую установку на месторождении для продолжения развития совместного с Ираком нефтяного месторождения Арванд.

Об этом местным СМИ заявил исполнительный директор Иранской нефтегазовой компании Арвандан Абдулла Озари Ахвази, сообщает Trend.

По его словам, с помощью этой буровой установки будет отремонтирована скважина на нефтяном месторождении Арванд и пробурена новая скважина.

Озари Ахвази отметил, что после начала добычи из двух упомянутых скважин начнется следующая разработка месторождения. Этот план, разработанный Национальной нефтяной компанией Ирана, предусматривает ввод в эксплуатацию небольшого нефтеперерабатывающего завода, что облегчит бурение новых скважин.

Представитель компании подчеркнул, что с завершением операций на двух упомянутых скважинах можно будет оценить потенциал добычи с этого месторождения, провести пробные операции, повысить коэффициент добычи.

Отметим, что нефтяное месторождение Арванд, расположенное у реки Арванд на ирано-иракской границе, было открыто в 2008 году. Сообщается, что на этом месторождении содержится около 1,2 миллиарда баррелей сырой нефти, 14 миллиардов кубометров газа и 55 миллионов баррелей газового конденсата. Иран ежедневно добывает 20 тысяч баррелей с этого месторождения, в общей сложности он может добыть 120 миллионов баррелей сырой нефти.