Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило, что запасы тяжелой воды Ирана превысили 130 тонн, передает Trend со ссылкой на IRNA.

"16 ноября 2019 года Иран проинформировал агентство, что его запас тяжелой воды превысил 130 тонн. 17 ноября 2019 года агентство удостоверилось, что завод по производству тяжелой воды работает, и что запас тяжелой воды Ирана составляет 131,5 тонны", говорится в заявлении агентства.

В 2018 году президент США Дональд Трамп сообщил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и возобновил американские санкции в отношении Тегерана.

В ответ Иран решил сокращать обязательства по ядерной сделке. 5 ноября Тегеран официально сообщил о начале четвёртого этапа сокращения обязательств в рамках СВПД. 6 ноября страна начала закачивать газ в центрифуги на ядерном объекте в Фордо, достигнув этапа, при котором обогащение урана будет на уровне 4,5%.

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