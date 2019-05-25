Глава МИД Ирана обсудил с премьер-министром Ирака ситуацию в регионе

25 мая 2019 23:30 (UTC+04:00)

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в субботу провел встречу в Багдаде с премьер-министром Ирака Аделем Абд аль-Махди, с которым обсудил ситуацию на Ближнем Востоке, сообщается в заявлении на официальном Telegram-канале правительства Ирака, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Переговоры прошли на фоне обострения обстановки вокруг Ирана и США.

"Министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф встретился с премьер-министром Ирака Аделем Абд аль-Махди в субботу вечером в Багдаде. Стороны обсудили двусторонние отношения, а также развитие ситуации в регионе и мире", - говорится в заявлении.

Отмечается, что в план визита Зарифа в Ирак также включены встречи с президентом Ирака Бархамом Салехом и спикером парламента Ирака Мухаммедом аль-Хальбуси.

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