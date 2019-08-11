Роухани потребовал от США изменить подход в отношении Ближнего Востока

США должны переменить свой ошибочный подход к региону, заявил президент Ирана Хасан Роухани в ходе разговора с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани на фоне напряженности в Персидском заливе, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее США заявляли, что планируют создать международную коалицию, чтобы патрулировать воды около Ирана и Йемена. Первые такие предложения были сделаны в конце июня на министерских переговорах с союзниками по НАТО в Брюсселе. Речь, в частности, шла о вариантах как проведения разведки с воздуха, так и отправки кораблей для сопровождения торговых судов в Ормузском проливе. В понедельник Великобритания присоединилась к международной коалиции, инициированной США, для патрулирования вод вблизи Ирана.

"Тегеран убежден, что снижение напряженности в регионе пойдет на пользу всем. Надеемся, что американцы осознают, что выбранный ими путь ошибочен и у него не будет победителей. Им необходимо изменить свое поведение", - сказал Роухани, чьи слова опубликованы на его официальном сайте.

Он также отметил, что некоторые страны своей деятельностью в Персидском заливе пытаются осложнить ситуацию в регионе. В то же время президент Ирана подчеркнул, что Иран заинтересован в продолжении диалога с дружественными странами по региональной безопасности.

В свою очередь, министерство иностранных дел Ирана в воскресенье сообщило, что глава ведомства Мохаммад Джавад Зариф отправился в столицу Катара на переговоры, не приведя подробностей повестки визита.

Ситуация в Персидском заливе и сопредельных ему районах заметно обострилась в последние месяцы. В соседнем Оманском заливе в середине июня было совершено нападение на два нефтяных танкера: Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, на борту танкеров были закреплены и подорваны магнитные мины, в результате чего на судах произошли взрывы и пожар. Официального подтверждения этому нет. Иран отвергает свою причастность к происшествию.

Вслед за этим произошел еще один инцидент: иранские военные сообщили о сбитом американском беспилотнике после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. В то же время Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что беспилотник ВМС США был сбит над Ормузским проливом в международном воздушном пространстве. Уже в июле корабль ВМС США сбил, как утверждается, иранский беспилотник над Ормузским проливом. В Иране отрицают, что потеряли летательный аппарат.

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