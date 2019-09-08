В МИД Ирана сообщили, что танкер Adrian Darya 1 достиг пункта своего назначения

Иранский танкер Adrian Darya 1, освобожденный властями Гибралтара, достиг пункта своего назначения. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в воскресенье официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"Иранский танкер [Adrian Darya 1], который был задержан в Гибралтаре, достиг пункта назначения", - отметил представитель иранского МИД. По словам Мусави, "несмотря на все злоключения, танкер в конечном итоге пришвартовался к берегам Средиземного моря". Он уточнил, что груз, находившийся на судне, продан, а само судно "уже разгружено".

Минувшим днем Associated Press (АР) опубликовало спутниковые снимки, на которых, по его данным, запечатлен отпущенный властями Гибралтара иранский танкер в сирийском порту Тартус.

По данным агентства, судно пришвартовано примерно в 4 км от берега. АP уточняет, что снимки агентству были предоставлены американской компанией Maxar Technologies.

США внесли Adrian Darya 1 в санкционный список.

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