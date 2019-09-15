Президент Ирана прибыл в Анкару для участия в трехстороннем саммите по Сирии

15 сентября 2019 22:41 (UTC+04:00)

Президент Ирана Хасан Роухани прибыл в воскресенье в Анкару для участия в трехстороннем саммите по Сирии, который пройдет 16 сентября. Информация об этом приводится на официальном сайте иранского президента, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Помимо переговоров в трехстороннем формате с главами России и Турции, президент Ирана проведет двусторонние встречи с Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом. При этом, кроме сирийской проблематики, политики планируют обсудить широкий круг вопросов, включая развитие экономических отношений и региональную безопасность.

Первый российско-иранско-турецкий саммит по Сирии состоялся в ноябре 2017 года в Сочи. По его итогам участники заявили, что создание зон деэскалации не должно подрывать территориальную целостность и нарушать суверенитет арабской республики, а также призвали власти в Дамаске и оппозиционные силы к участию в Конгрессе сирийского национального диалога (идея была озвучена Путиным в октябре 2017 года на форуме "Валдай"). Затем посвященные сирийскому урегулированию переговоры президентов трех стран проходили в Анкаре (апрель 2018 года), Тегеране (сентябрь 2018 года) и Сочи (февраль 2019 года).

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