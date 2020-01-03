Назначен новый командующий силами "Кудс" КСИР

БАКУ/Trend/ - Религиозный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назначил генерала Исмаила Каани командующим силами специального назначения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), передает в пятницу Trend со ссылкой на информагентство "Фарс".

Каани, являющийся одним из высокопоставленных руководителей сил "Кудс", долгое время совместно служил в регионе с Касемом Сулеймани. Каани был заместителем командующего силами "Кудс".

Напомним, что третьего января в результате авиаударов по Багдадскому аэропорту погиб руководитель спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани. Ответственность за гибель генерала взял на себя Пентагон. Отмечается, что целью операции было пресечение возможных в будущем атак со стороны Ирана.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев)

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