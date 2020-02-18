Хаменеи заявил, что США пытаются разделить власть и народ Ирана

Политика 18 февраля 2020 16:37 (UTC+04:00)
Хаменеи заявил, что США пытаются разделить власть и народ Ирана

США пытаются разделить власть и народ Ирана, заявил во вторник верховный лидер страны Али Хаменеи в преддверии парламентских выборов в стране, которые пройдут в конце этой недели, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Вы видите пропаганду американцев, как они хотят дистанцировать исламский строй и народ друг от друга. Они постоянно занимаются этим", - приводятся слова Хаменеи на его официальном сайте.

Призвав иранцев к участию в выборах, Хаменеи заявил, что это не только религиозная, но и гражданская обязанность, которая укрепит страну. По его словам, сильный парламент будет принимать законы против "заговоров врагов", сможет сделать страну неуязвимой.

"Выборы смогут свести на нет злые помыслы американцев против нашей страны", - добавил он, отметив, что в данный момент на Иран обращены взгляды – как "максимальное давление" американцев сказалось на иранцах.

Выборы в однопалатный парламент Ирана пройдут 21 февраля. За 290 депутатских кресел будут бороться более 7 тысяч человек, чьи кандидатуры были утверждены Советом по охране конституции. Изначально претендентами на участие в выборах были более 15 тысяч человек, более половины из них участвовать в выборах не будут.

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