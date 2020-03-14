Иран поблагодарил Азербайджан за помощь в борьбе с коронавирусом
БАКУ /Trend/ - МИД Ирана поблагодарил Азербайджан и другие государства за помощь в борьбе с коронавирусом, сообщает в субботу Trend со ссылкой на главу пресс-службы МИД Ирана Аббаса Мусеви
На своей странице в Twitter он выразил благодарность, отметив, что иранский народ и государство никогда не забудут своих друзей, которые оказали им помощь в тяжелые дни.
По его словам, Иран получил помощь от Азербайджана, Китая, Турции, ОАЭ, Германии, Великобритании, Катара и России.
Напомним, что с целью борьбы с коронавирусом (COVİD-19) 7 марта правительство Азербайджана приняло решение об оказании Ирану финансовой помощи в размере 5 млн долларов США.
(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова)
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