Иран поблагодарил Азербайджан за помощь в борьбе с коронавирусом

БАКУ /Trend/ - МИД Ирана поблагодарил Азербайджан и другие государства за помощь в борьбе с коронавирусом, сообщает в субботу Trend со ссылкой на главу пресс-службы МИД Ирана Аббаса Мусеви

На своей странице в Twitter он выразил благодарность, отметив, что иранский народ и государство никогда не забудут своих друзей, которые оказали им помощь в тяжелые дни.

По его словам, Иран получил помощь от Азербайджана, Китая, Турции, ОАЭ, Германии, Великобритании, Катара и России.

Напомним, что с целью борьбы с коронавирусом (COVİD-19) 7 марта правительство Азербайджана приняло решение об оказании Ирану финансовой помощи в размере 5 млн долларов США.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова)