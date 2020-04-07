БАКУ/Trend/ - В Иране отменен военный парад, который должен был быть проведен 17 апреля.

Об этом на пресс-конференции сказал начальник штаба иранской армии, контр-адмирал Хабибулла Саййари, сообщает во вторник Trend.

По его словам, также отменено мероприятие, запланированное с участием президента и военных перед мавзолеем имама Хомейни.

Саййари напомнил, что военный парад проводился ежегодно, начиная с 1979 года. В этом году вместо военного парада будет проведен парад под девизом "Защитники Родины и помощники здоровья". Так, на территории страны будет проведен ряд мероприятий по охране здоровья.

Он также добавил, что со дня распространения коронавируса в Иране в армии не проводилось никаких мероприятий.

Напомним, что до вчерашнего дня (6 апреля) министерство здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана подтвердило заражение 60 500, смерть 3 739 и выздоровление 24 236 человек.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)