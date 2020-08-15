США не набрали нужного числа голосов СБ ООН для продления оружейного эмбарго против Ирана

Резолюция США по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана не набрала нужного числа голосов в СБ ООН, большинство стран при голосовании воздержались. Об этом заявил в пятницу постпред Индонезии при ООН Диан Трианшах Джани, который в августе председательствует в Совбезе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"За резолюцию проголосовали две страны, против также две страны, еще одиннадцать стран воздержались, - сказал он. - Таким образом, документ не принят". Как стало известно ТАСС, против проголосовали Россия и Китай, за - США и Доминиканская Республика, воздержались Франция, Великобритания, Бельгия, Германия, Вьетнам, Южная Африка, Индонезия, Нигер, Сент-Винсент и Гренадины, Тунис и Эстония.

Срок действия ограничений на ввоз оружия в Иран согласно условиям ядерной сделки истекает 18 октября 2020 года. В своем проекте резолюции США предлагали продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана "пока Совет Безопасности не примет обратное решение".

Голосование проходило в письменном режиме из-за ограничений, введенных в штаб-квартире ООН для борьбы с распространением коронавируса.