Информация о смерти аятоллы Сейеда Али Хаменеи является ложью - официальный представитель

БАКУ /Trend/ - Информация касательно здоровья Верховного лидера Ирана аятоллы Сейеда Али Хаменеи является ложью.

Как передает в понедельник Trend, об этом на своей странице в Twitter написал официальный представитель Издательства произведений Верховного лидера Ирана Мехди Фазаили.

По его словам, Али Хаменеи полностью здоров и занят своими делами согласно программе.

Отметим, что вчера некоторые СМИ распространили информацию о смерти Верховного лидера Ирана.

Аятолла Сейед Али Хаменеи родился 19 апреля 1939 года в городе Мешхед провинции Разави Хорасаны на северо-востоке Ирана. В 1981-1989 годах занимал пост президента Ирана, с 1989 года является Верховным лидером Ирана.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)