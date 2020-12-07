Информация о смерти аятоллы Сейеда Али Хаменеи является ложью - официальный представитель
БАКУ /Trend/ - Информация касательно здоровья Верховного лидера Ирана аятоллы Сейеда Али Хаменеи является ложью.
Как передает в понедельник Trend, об этом на своей странице в Twitter написал официальный представитель Издательства произведений Верховного лидера Ирана Мехди Фазаили.
По его словам, Али Хаменеи полностью здоров и занят своими делами согласно программе.
Отметим, что вчера некоторые СМИ распространили информацию о смерти Верховного лидера Ирана.
Аятолла Сейед Али Хаменеи родился 19 апреля 1939 года в городе Мешхед провинции Разави Хорасаны на северо-востоке Ирана. В 1981-1989 годах занимал пост президента Ирана, с 1989 года является Верховным лидером Ирана.
(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)
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