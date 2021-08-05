Состоялась инаугурация новоизбранного президента Ирана (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Состоялась церемония инаугурации новоизбранного президента Ирана Ибрагима Раиси.
Как сообщает в четверг Trend, в начавшейся в 17:00 по местному времени церемонии приняли участие 115 официальных лиц из 73 стран, включая глав 10 государств и председателей парламентов 20 стран, а 11 стран были представлены на инаугурации на уровне глав МИД.
В инаугурации иранского президента также приняла участие азербайджанская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой.
Отметим, что 18 июня в Иране прошли 13-е президентские выборы. Ибрагим Раиси набрал 61,9 процента голосов избирателей.
(Автор: Эльнур Багишев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
Twitter:@BaghishovElnur
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Выделены средства на строительство автодороги Гандоб-Хачмаз-Ялама-госграница с Россией-Падар - Распоряжение
В Госфильмофонд Азербайджана переданы редкие материалы, связанные с творчеством Сулеймана Алескерова (ФОТО)
Вынужденные переселенцы, признанные потерпевшими по делу «Чирагов и другие против Армении», посетили Лачинский район (ФОТО)
Проведены тактико-специальные учения со спецназом Отдельной общевойсковой армии Нахчывана (ФОТО/ВИДЕО)
Михаил Гусман о президенте Международного олимпийского комитета Томасе Бахе в эфире "Эха Москвы" (ВИДЕО)
В Азербайджане наблюдается положительная динамика по числу платежных карт и показателям безналичных расчетов
Спам, скам и фишинг — «Лаборатория Касперского» выявила основные методы обмана азербайджанцев в сети
Восстановление экономической активности в Азербайджане сопровождается ростом числа субъектов бизнеса - министр
В Азербайджане введены в эксплуатацию несколько объектов командования Сухопутными войсками (ФОТО/ВИДЕО)