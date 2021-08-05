Иран протягивает руку дружбы соседним странам – Ибрагим Раиси

БАКУ /Trend/ - Иран протягивает руку дружбы и братства всем странам региона, в частности соседним государствам.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал новоизбранный президент Ирана Ибрагим Раиси на церемонии своей инаугурации в парламенте.

По его словам, приоритетным направлением внешней политики Ирана является повышение уровня взаимоотношений с соседними странами.

«Мир меняется. Обеспечение интересов народов требует осознания нового мира и стратегического сотрудничества. Успешной внешней политикой станет сбалансированная внешняя политика», – сказал Раиси.

(Автор: Эльнур Багишев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)