Башар Асад посетил Иран с визитом

Президент Сирии Башар Асад сегодня утром прибыл в Тегеран и отдельно провел встречу с лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи и президентом Ирана Эбрахимом Раиси, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Его визит в Иран считается вторым после начала войны в Сирии.

Первый раз он посетил Ирана с визитом 25 февраля 2019 после того, как в стране наступила относительная стабильность и три страны - Иран, Сирия и Россия образовали коалицию против оппозиции в Сирии.

После встречи с Лидером и президентом Асад покинул Иран.