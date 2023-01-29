СМИ сообщили о взрывах на стратегических объектах в Иране

Серия мощных взрывов произошла в ночь на воскресенье на объектах военной инфраструктуры в Иране. В ряде городов объявлена воздушная тревога, передает Trend со ссылкой на Русскую службу BBC.

По сообщению агентства ИРНА, в городе Шахид-Салими в провинции Восточный Азербайджан загорелся крупный завод по производству моторных масел.

Новостное агентство Tasnim сообщает, что атаке беспилотников подверглись также военный склад и центр по производству боеприпасов.

Звуки взрывов слышны и в Тегеране, по сообщениям очевидцев, в небо над иранской столицей подняты самолеты. По словам местных жителей, атакованы правительственные здания в Тегеране.

На данный момент информации о жертвах и пострадавших нет.

Напомним, что ранее в министерстве обороны Ирана подтвердили атаку БПЛА на один из центров производства боеприпасов.

"Вечером 28 января 2023 года около 23:30 была проведена неудачная атака с использованием беспилотников на один из центров минобороны, — говорится в заявлении ведомства. — Один из них был сбит комплексом ПВО, а два других попали в оборонительные ловушки и взорвались".

Официальных подтверждений других взрывов и новостей нет.