Иран и Оман обсудили отмену антииранских санкций

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян и его оманский коллега Бадр Альбусаиди в телефонном разговоре в пятницу обсудили последнее состояние переговоров по отмене санкций против Ирана, сообщает Trend со ссылкой на IRNA.

По сообщению Министерства иностранных дел Исламской Республики Иран, в телефонном разговоре со своим иранским коллегой Хосейном Амир Абдоллахияаном министр иностранных дел Султаната Оман Бадр Альбусаиди выразил удовлетворение достигнутой договоренностью между Исламской Республикой Иран и Саудовской Аравией.

Кроме того, в ходе переговоров министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, поздравив с наступлением священного месяца Рамадан, коснулся вопросов, представляющих интерес в двусторонних отношениях, в том числе координации, связанной с предстоящим визитом султана Омана в Тегеран.

Министр иностранных дел Омана, со своей стороны, обсудил некоторые двусторонние и региональные вопросы, поздравив со священным месяцем Рамадан и праздником Новруз.