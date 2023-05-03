Иран заявил о готовности присоединиться к БРИКС

Президент Исламской Республики Иран Эбрахим Раиси заявил, что его страна намерена присоединиться к БРИКС для того, чтобы участвовать в создании многополярного мира. Об этом он сообщил во вторник в интервью ливанскому телеканалу Al Mayadeen, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"После вступления в Шанхайскую организацию сотрудничества мы приняли решение подать заявку в БРИКС и готовимся присоединиться к этой группе стран, - отметил иранский политик. - Мы осуждаем однополярное устройство, которое позволяет США и еще трем-четырем державам считать себя правителями мира".

По словам Раиси, вступление в ШОС, благодаря хорошим отношениям с Китаем и Россией, принесло выгоду Ирану и открыло ему дорогу на международные рынки. Он указал, что Соединенные Штаты "стремились изолировать Иран и помешать его участию в ШОС".

"Мы протягиваем руку дружбы любой стране, которая желает с нами сотрудничать, - подчеркнул Раиси. - Иран стремится к конструктивным отношениям со всеми государствами на основе общих интересов".

27 июня 2022 года официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде сообщил, что его страна вместе с Аргентиной подали заявки на вступление в БРИКС.