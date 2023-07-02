МИД Ирана просит своих граждан воздержаться от поездок Францию из-за беспорядков

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Ирана рекомендует своим гражданам воздержаться от поездок во Францию из-за возникших там беспорядков.

Об этом сказал официальный представитель МИД страна Насер Канани, слова которого приводятся на Telegram-канале министерства, передает Trend.

Он призвал соотечественников, проживающих во Франции, не покидать свои дома без крайней необходимости, и избегать районов, где происходят столкновения.

МИД Ирана также рекомендует своим гражданам воздержаться от поездок во Францию в текущей ситуации.